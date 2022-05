Economia Inflação pode transformar presente em lembrancinha no Dia das Mães, em Goiás Redução no poder de compra faz flores ter o peso de eletrodoméstico na comparação com o ano passado; Procon Goiás indica pesquisa para garantir melhor custo-benefício

A inflação em alta pode transformar o presente em lembrancinha no Dia das Mães, o que também é influenciado pela alta na taxa de juros, pois o crédito está mais caro. Assim, a segunda melhor data para o comércio promete mudanças no perfil de compra. Em 2022, presentear com flores tem peso semelhante ao que a compra de um secador de cabelo tinha no ano passado, como m...