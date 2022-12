Economia Inflação: Queijos têm demanda e preços altos no fim de ano em Goiás Procura pelas linhas nobres do produto segue aquecida, mesmo com o quilo custando cerca de R$ 100 reais; preço do leite inicia trajetória de queda que deve reduzir valores na cadeia

Os queijos estão marcando cada vez mais presença nas festas de fim de ano. Mesmo com a alta de preços desde o início da pandemia, quando o consumo cresceu consideravelmente no Brasil, os revendedores de queijos especiais em Goiânia registraram uma grande procura pelo produto e tiveram de correr para conseguir atender todos os pedidos recebidos. Já o preço do leite inic...