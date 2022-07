Termina nesta quarta-feira (20) o prazo para realizar a inscrição no processo seletivo do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad. Ao todo, são 22 vagas para os cargos de assistente financeiro, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, técnico de mobilização ortopédica e terapeuta ocupacional. Os salários variam entre R$ 1.405,11 a R$ 3.396,72.

Os currículos atualizados devem ser enviados para o e-mail selecao.rh@hospital-formosa.org.br, com descrição da data de início e fim das experiências profissionais e um e-mail válido para contato. Lembrando que, para participar, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição.

Segundo o governo estadual, a seleção será feita entre os dias 21 de julho e 1º de agosto. Após isso, os candidatos selecionados serão contatados por telefone e WhatsApp indicados no currículo. O edital completo pode ser acessado no site www.imed.org.br/edital-formosa e o resultado final será divulgado no dia 02 de agosto, após às 16h no site do IMED.

Leia também:

Hospital de Formosa abre seleção para 22 vagas com salários de até R$ 3,3 mil

MP-GO abre vaga para assistente de procurador com salário de R$ 11 mil

Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis por meio do Vapt Vupt