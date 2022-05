Estão abertas as inscrições para o Coletivo Online da Plataforma Coletivo Jovem, do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), que capacita e conecta jovens de 16 a 25 anos, moradores de comunidades de baixa renda, com oportunidades no mercado de trabalho através de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma on-line e seguem até dia 16 de maio.

A capacitação é formada por 11 videoaulas enviadas pelo WhatsApp, que visam auxiliar na preparação do jovem para o mercado de trabalho. Durante o processo de formação, os participantes irão aperfeiçoar conteúdos como elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos. Os participantes terão até 5 semanas para assistir às videoaulas e fazer as atividades práticas.

Ao final do curso, o participante recebe certificado de conclusão com acesso à comunidade de vagas do Coletivo, com possibilidade de se candidatar a processos seletivos de mais de 400 parceiros empregadores. Do total de beneficiados, mais de 80 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

Além da faixa etária, outro requisito para participar é ter concluído o ensino médio ou estar cursando.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Hospital de Urgências de Anápolis abre processo seletivo com mais de 80 vagas

- Goiás abre inscrições para concurso de oficiais da Polícia Militar com salários de até R$ 13 mil