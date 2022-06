Terminam nesta segunda-feira (6) as inscrições para o concurso público para oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). Com 100 vagas para Cadetes e 50 vagas para 2° Tenentes (médicos, odontólogos e psicólogos), os salários variam entre R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP.

Para as vagas de Cadete é necessário ter formação superior em Direito e para as vagas de tenente, formação específica para cada função. A idade máxima é de 32 e 35 anos, respectivamente, mas por meio de decisões liminares candidatos estão conseguindo se inscrever mesmo com idade acima do previsto. O valor da inscrição é R$ 130 e o edital está disponível no site com as informações detalhadas.

Seleção

A seleção completa conta com provas objetiva e discursiva, além de testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa.

