O prazo para as inscrições no concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) termina nesta segunda-feira. São 1.520 vagas no total, sendo 1.500 para soldados combatentes e 20 para soldados músicos. A inscrição custa R$ 110 e é feita pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pela aplicação das provas.

Com salário inicial de R$ 6.353,13, a carga horária para ambos os cargos é de 40 horas semanais. Para nomeação, é preciso ter nacionalidade brasileira, apresentar graduação em qualquer curso superior e ter, no máximo, até 30 anos de idade.

As provas, objetiva e discursiva, serão realizadas no dia 10 de julho. Além das avaliações, também há testes de aptidão física e de habilidade específica (para os músicos); avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e certidão de antecedentes criminais.

A lotação dos soldados combatentes será em 19 Comandos Regionais da Polícia Militar espalhados pelo Estado; já para os músicos, será em Goiânia. Para conferir o edital completo, basta clicar aqui.

Concurso Oficiais da PMGO

Para o concurso de oficiais da PMGO, as inscrições estão abertas até o dia 06 de junho, também no site do Instituto AOCP. São ofertadas 100 vagas para cadetes e 50 vagas para 2° tenentes (médicos, odontólogos e psicólogos). Os salários variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.

