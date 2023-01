O prazo para inscrições do concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) termina neste domingo (8), às 23h. O edital oferece 98 vagas para os cargos de técnico ambiental e analista ambiental, com salários entre R$ 4 mil e R$ 5,5 mil.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da banca organizadora do concurso, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os valores das inscrições são de R$ 120 para o cargo de analista ambiental e R$ 100 para os cargo de técnico ambiental. O boleto bancário para confirmar a participação no concurso pode ser pago até segunda-feira (9).

De acordo com o edital, são 35 vagas para técnico ambiental e 63 vagas para analista ambiental, com reserva de 5% para pessoas com deficiência. Para técnico ambiental a remuneração é de R$ 4.020,09 e para os analistas, o salário é de R$ 5.576,26. A carga horária é de 40 horas semanais para ambos os cargos, com direito a descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 5 de março para o cargo de analista ambiental, e dia 12 do mesmo mês para técnico ambiental.

O cargo de técnico ambiental exige formação técnica em agropecuária, mineração, estradas, saneamento, meio ambiente ou regulamentação ambiental. “Pessoas graduadas também podem concorrer desde que a área de formação seja equivalente”, disse a pasta.

Já para o cargo de analista ambiental, a exigência é graduação em agronomia, biologia ou ecologia, ciências sociais ou sociologia, direito, engenharia ambiental ou sanitária, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia química, engenharia de minas, geografia, geologia, geoprocessamento e cartografia, gestão ambiental ou medicina veterinária.

