Estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Civil de Goiás para o cargo de delegado substituto. São 44 vagas, sendo 42 para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência, com remuneração inicial de R$ 23.811,22. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Podem se inscrever, até o dia 20 de outubro, aqueles que possuem curso superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”.

O concurso está sendo realizado pelo Instituto AOCP, com a prova objetiva prevista para ser realizada no dia 4 de dezembro de 2022, em Goiânia. A taxa de inscrição é de R$ 200.

O concurso será dividido em oito etapas. A primeira é composta por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório; a segunda por prova discursiva – Grupo I e Grupo II – também de caráter eliminatório e classificatório; em seguida vêm as avaliações de aptidão física, médica, psicológica, de vida pregressa e investigação social; curso de formação e, por fim, avaliação de títulos.

Provas

A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha distribuídas por áreas de conhecimento. Já a prova discursiva terá 16 questões, oito do Grupo I (Direito Penal e Direito Processual e Legislação Especial), e oito do Grupo II (Direito Administrativo, Constitucional e Civil).

O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD) e publicado em Diário Oficial do Estado de Goiás e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

