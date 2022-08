O Governo de Goiás abre neste domingo (14) as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). São 5.050 vagas para o cargo de professor nível III. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro e a taxa custa R$ 100.

Segundo a pasta, é estabelecido aos profissionais uma jornada de 20, 30 ou 40 horas. A remuneração inicial varia de R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37 e serão acrescidos pelo auxílio-alimentação, no valor de R$ 500 e auxílio aprimoramento, também de R$ 500.

Pela primeira vez, serão ofertadas vagas para profissionais indígenas, quilombolas, intérprete de Libras e instrutores de Libras e Braille. O concurso também reserva 5% do total de vagas para candidatos com deficiência.

Data e local das provas

O concurso será realizado em três etapas, sendo estas a prova objetiva e discursiva, com caráter classificatório e eliminatório; e a prova de títulos, que possui função classificatória.

A primeira fase do concurso será no dia 25 de setembro em 26 municípios de Goiás: Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Alto Paraíso de Goiás, Brasília, Britânia, Campos Belos, Caiapônia, Catalão, Ceres, Formosa, Goiânia, Goiás, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Mineiros, Nova Crixás, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, São Miguel do Araguaia e Uruaçu.

As inscrições devem ser feitas para o município onde o concurseiro pretende atuar como professor, caso seja aprovado. O edital do concurso e as inscrições podem ser feitas no portal da Escola de Governo. A banca organizadora das provas é o Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades.

