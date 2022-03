Economia Inscrições para concurso do estado terminam na próxima segunda-feira (14) São ofertadas 329 vagas, sendo 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência

Termina às 12 horas da próxima segunda-feira (14) o período de inscrições para o concurso público do Governo de Goiás. O certame oferece 329 vagas para o cargo de Analista de Gestão Ambiental, sendo 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100 e realizada exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. Os seleciona...