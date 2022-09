Terminam nesta quinta-feira (8), às 23h59, o prazo para as inscrições do concurso público do Corpo de Bombeiros, que oferece 612 vagas com salários de até R$ 13,9 mil. Os interessados devem acessar o site do Instituto AOCP.

As vagas disponibilizadas são: 500 para Soldados, 60 de Cadete, 40 para Soldado Músico e 12 para Tenente (oficial de saúde). Para se inscrever no concurso, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 110 a R$ 130, conforme o cargo desejado.

Ao todo, serão cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e avaliação de vida pregressa. As provas objetivas serão aplicadas em diferentes datas de acordo com o cargo que o participante se inscreveu.

As datas da primeira etapa estão previstas da seguinte forma: 16 de outubro para Cadete; 23 de outubro para Soldado e Soldado Músico e 09 de outubro para Tenente.

A jornada de trabalho dos profissionais será em dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurno e noturno, contendo escalas de trabalho, de acordo com a conveniência e necessidade da corporação, dentro da legislação respectiva à carreira militar.

O resultado final e a classificação serão divulgados no dia 17 de maio de 2023.

