Economia Inscrições para cursos profissionalizantes em Goiânia se iniciam nesta segunda-feira São oferecidas vagas para cursos de auxiliar de contabilidade, eletricista predial, rotinas administrativas, cerimonial de eventos, cuidador de idosos, entre outros

A Prefeitura de Goiânia, através do Sine Municipal, disponibilizou na última sexta-feira (29) mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos para celebrar a Semana do Trabalhador. As inscrições começaram nesta segunda-feira (02), às 9h, e podem ser realizadas pelo o site ou pelo aplicativo da Prefeitura 24 horas. Os cursos do Sine têm carga horaria de 40...