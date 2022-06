Termina nesta quinta-feira (2), as inscrições para o processo seletivo da Rede Estadual de Hemocentros - Rede Hemo de Goiás. Gerenciada pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), a rede disponibiliza vagas para atuação nas unidades de Catalão, Ceres, Rio Verde, Jataí Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis. Os salários variam de R$ 1.423,78 a R$ 9.713,61.

No total, há vagas imediatas e também para cadastro de reserva para os seguintes cargos: biomédico ou farmacêutico bioquímico, enfermeiro, médico clínico, médico hematologista, recepcionista e técnico em enfermagem. O edital está disponível no site do Idtech: idtech.org.br.

Processo em quatro etapas

Para se candidatar é necessário acessar o site pela aba ‘Trabalhe Conosco’ e fazer o cadastro na ‘Área do Candidato’. Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência. No edital há todas as informações sobre o cronograma, mas são previstas quatro etapas: avaliação curricular; prova de conhecimentos gerais e/ou específicos; dinâmica de grupo, avaliação prática e avaliação psicológica; e entrevista por competências.

Os resultados e convocações serão disponibilizados exclusivamente pelo site: idtech.org.br.

