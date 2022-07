O período de inscrições para o Programa Universitário do Bem (ProBem), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), foi prorrogado para o dia 13 de julho. Os estudantes em situação de vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) podem se candidatar para concorrer as 4 mil vagas disponíveis acessando o site www.ovg.org.br.

Os estudantes contemplados receberão o benefício a partir do segundo semestre. Do total de bolsas, mil são integrais - 100% do valor da mensalidade limitados a R$ 1.500,00 - e 3 mil parciais - 50% do valor da mensalidade limitados a R$ 650,00.

Segundo a OVG, este é o terceiro processo seletivo do ProBem, que atualmente tem 12 mil bolsistas distribuídos em 92 instituições de ensino superior em 227 municípios goianos.

Requisitos para candidatura:

- Residir no Estado de Goiás;

- Estar inscrito no Cadastro Único;

- Ter vínculo com uma Instituição de Ensino Superior cadastrada no ProBem em curso superior de graduação, na modalidade presencial (as aulas on-line em virtude da pandemia não são consideradas ensino à distância [EAD]);

- Não frequentar curso superior à distância, semipresencial ou EAD;

- Não ter condições financeiras, ou seja, que se encontra em situação de vulnerabilidade atestado pelo indicador multidimensional de pobreza;

- Estar cursando a primeira graduação;

Classificação:

A seleção dos candidatos é realizada a partir de análise multidimensional da pobreza, por meio do Índice Multidimensional de Carências das Famílias Ampliado (IMCF-A), construído com base nas diversas vulnerabilidades das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme valor do índice, considerando:

- Restrições de acesso ao trabalho e renda;

- Falta de acesso ao conhecimento e escolaridade;

- Escassez de recursos (privações de acesso a bens e serviços necessários às famílias);

- Carências habitacionais (condições de moradia).

Renovação

O processo de renovação das bolsas do ProBem vai até o dia 31 de julho, sendo requisito obrigatório para a permanência no quadro de beneficiários para o segundo semestre.

Leia também:

- Probem abre inscrições para bolsas universitárias de até R$ 5,8 mil

- Aluguel Social abre seleção para os municípios de Abadia e Hidrolândia

- Google oferta 500 mil bolsas de estudos para cursos de tecnologia; veja como se inscrever