As vagas para o processo seletivo do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL), em Goiânia, terminam nesta quinta-feira (1º). As oportunidades são para contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais para 13 diferentes cargos, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 830,79 e R$ 4.682,72.

Os interessados podem realizar as inscrições gratuitamente das 9h às 14h, de forma presencial, no setor de Gestão de Gente da unidade, localizada na Avenida Veneza, Quadra 62, Lote 1/10 s/n – Jardim Europa, Goiânia. Elas abriram no dia 29 de novembro.

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital (originais e cópias). O documento pode ser conferido neste link.

O processo seletivo contará com análise curricular e prova de conhecimento técnico em cada área de atuação. O gestor do CEAP-SOL é o Instituto Sócrates Guanaes.

Vagas disponíveis:

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo PCD

Analista de Gestão de Pessoas

Biomédico

Enfermeiro PCD

Enfermeiro SCIH

Engenheiro Civil

Nutricionista

Técnico em Edificações

Técnico de Enfermagem PCD

Técnico em Saúde Bucal

Técnico de Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

