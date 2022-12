O Governo de Goiás abriu nesta quarta-feira (28) as inscrições do programa 'Pra Ter Onde Morar', que oferece crédito para financiar apartamentos. No edital que já está disponível, o crédito previsto é de R$ 42 mil com financiamento pela Caixa. O cadastro pode ser feito no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

O crédito divulgado pela Agehab é para financiar apartamentos no Residencial Vida Mais Vera Cruz - Condomínio Ipê Amarelo, em Goiânia. Para se inscrever, a renda mensal precisa ser de até três salários mínimos comprovada por meio de documentação.

Entre as exigências para conseguir o beneficio do programa o candidato não pode ter restrição no Serasa, SPC, Bacen ou na Receita Federal. Dos 240 apartamentos da etapa, 120 estão sob responsabilidade da Agehab e a outra metade é gerida pela Prefeitura de Goiânia.

Há também as cotas, para grupos de idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica. Além dos cadastros feitos no site da Agehab, a seleção pode ser feita levando em consideração as exigências do programa do Governo Federal, Casa Verde e Amarela, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O financiamento para as famílias contempladas pode chegar até R$ 42 mil dependendo da renda familiar e o valor que pode ser dado de entrada. A quantia liberada pode ser usada para reduzir o valor das parcelas ou a entrada do imóvel.



Critérios para seleção

Obrigatoriamente, para ser beneficiado é necessário atender aos seguintes critérios:

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Maior de 18 anos ou emancipado;

• Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel residencial;

• Não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação;

• Não ter recebido benefícios depois de 02/05/2005 para obtenção do subsídio do governo federal em programas habitacionais;

• Não ter sido beneficiado com moradia em outro programa habitacional com recursos oriundos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

• Residir no município de Goiânia, comprovando moradia de três anos;

• Possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos comprovada através de documentação;

• Não ter restrição cadastral (Serasa, SPC, BACEN e Receita Federal);

• Ter família constituída com no mínimo dois integrantes; quando o beneficiário for maior de 60 anos, poderá ser constituída família com um integrante;

• Ter a avaliação de crédito aprovada para financiamento pela Caixa (análise será feita após inscrição).

