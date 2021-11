Economia INSS: 95 mil beneficiários têm até sexta para agendar perícia médica O agendamento pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou da central de atendimento 135

Quem recebe benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por estar afastado do trabalho por incapacidade temporária – o antigo auxílio-doença – deve ficar atento para o agendamento de nova perícia médica, sob o risco de ter o benefício suspenso. Até 95 mil beneficiários por afastamento temporário foram convocados por edital no fim de setemb...