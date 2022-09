O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15) o edital do concurso público para 1.000 vagas de técnicos do seguro social. Em Goiás, são 23 vagas para trabalhar em Goiânia ou Anápolis. O salário oferecido é de R$ 5.905,79 com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e podem ser feitas até 3 de outubro pelo site do Cebraspe (antigo Cespe/UnB). A taxa de inscrição no valor de R$ 85 precisa ser paga até o dia 21 de outubro.

Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio ou curso técnico equivalente, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e idade mínima de 18 anos. Entre as funções dos aprovados estará atendimento ao público, assessoria em processos administrativos, tramitação e movimentação de processos e documentos, estudos, pesquisas e levantamentos de informações.

Etapas e provas

As provas do concurso serão realizadas no dia 27 de novembro. A divulgação dos gabaritos oficiais, do resultado das provas e da convocação para avaliação biopsicossocial está prevista para o dia 22 de dezembro. As provas objetivas terão a duração de 3h30 com 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos.

Haverá também curso de formação, eliminatório e classificatório, em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. A seleção oferece vagas para ampla concorrência e também garante reserva para autodeclarados negros (20%) e para portadores de deficiência (no mínimo 5%). Leia o edital na íntegra!

Último concurso

O edital do último concurso do INSS foi publicado em dezembro de 2015. A validade da seleção pública, que também foi organizada pela Cebraspe (antigo Cespe/UnB), expirou no segundo semestre de 2018.

Foram mais de 1 milhão de inscritos para 950 vagas e o cargo com a maior concorrência foi o de técnico do seguro social, com uma disputa de 1.304 candidatos por vaga.

No dia 1º de agosto, o Ministério da Economia reduziu para dois meses o intervalo mínimo entre a publicação do edital do concurso público de 2022 e a aplicação da primeira prova.

Segundo levantamento da Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde), o INSS tem um déficit de aproximadamente 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e de analista do seguro social e as 1.000 vagas do concurso de 2022 não serão suficientes para repor a falta de funcionários.

Locais das vagas no Brasil:

- Rio Branco (AC)

- Maceió (AL)

- Manaus (AM)

- Macapá (AP)

- Barreiras (BA)

- Feira de Santana (BA)

- Itabuna (BA)

- Juazeiro (BA)

- Salvador (BA)

- Santo Antônio de Jesus (BA)

- Vitória da Conquista (BA)

- Fortaleza (CE)

- Juazeiro do Norte (CE)

- Sobral (CE)

- Distrito Federal (DF)

- Vitória (ES)

- Anápolis (GO)

- Goiânia (GO)

- Imperatriz (MA)

- São Luís (MA)

- Barbacena (MG)

- Belo Horizonte (MG)

- Contagem (MG)

- Diamantina (MG)

- Divinópolis (MG)

- Governador Valadares (MG)

- Juiz de Fora (MG)

- Montes Claros (MG)

- Ouro Preto (MG)

- Poços de Caldas (MG)

- Teófilo Otoni (MG)

- Uberaba (MG)

- Uberlândia (MG)

- Varginha (MG)

- Campo Grande (MS)

- Dourados (MS)

- Cuiabá (MT)

- Sinop (MT)

- Belém (PA)

-Marabá (PA)

- Santarém (PA)

- Campina Grande (PB)

- João Pessoa (PB)

- Caruaru (PE)

- Garanhuns (PE)

- Petrolina (PE)

- Recife (PE)

- Teresina (PI)

- Cascavel (PR)

- Curitiba (PR)

- Londrina (PR)

- Maringá (PR)

- Ponta Grossa (PR)

- Campos dos Goytacazes (RJ)

- Duque de Caxias (RJ)

- Niterói (RJ)

- Petrópolis (RJ)

- Rio de Janeiro (RJ)

- Volta Redonda (RJ)

- Mossoró (RN)

- Natal (RN)

- Porto Velho (RO)

- Boa Vista (RR)

- Caxias do Sul (RS)

- Canoas (RS)

- Ijuí (RS)

- Novo Hamburgo (RS)

- Passo Fundo (RS)

- Pelotas (RS)

- Porto Alegre (RS)

- Santa Maria (RS)

- Uruguaiana (RS)

- Chapecó (SC)

- Criciúma (SC)

- Blumenau (SC)

- Florianópolis (SC)

- Joinville (SC)

- Aracaju (SE)

- ABCD (SP)

- Araçatuba (SP)

- Araraquara (SP)

- Bauru (SP)

- Campinas (SP)

- Guarulhos (SP)

- Jundiaí (SP)

- Marília (SP)

- Osasco (SP)

- Piracicaba (SP)

- Presidente Prudente (SP)

- Ribeirão Preto (SP)

- Santos (SP)

- São João da Boa Vista (SP)

- São José do Rio Preto (SP)

- São Paulo (SP)

- Sorocaba (SP)

- Vale do Paraíba (SP)

- Palmas (TO)

