Economia Interior goiano dá início a leilões de serviços de água e esgoto Oferta de concessões de serviços de saneamento promete alterar mercado neste ano; previsão é de que setor movimente mais de R$ 29,6 bilhões para universalização no estado

Cidades do interior goiano deram início este ano aos leilões das concessões de saneamento. Depois de São Simão, no sul do estado, pelo menos outros três municípios já adiantaram seus processos para encontrar novos administradores. Esse movimento é resultado das mudanças que o novo Marco Legal do Saneamento traz para o setor. Desde que as novas metas foram definidas, a pr...