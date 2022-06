Economia Investidor busca referência de sustentabilidade

Desde 2005, a B3 seleciona empresas reconhecidas em boas práticas de sustentabilidade para integrarem a carteira de investimentos do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). “Hoje há fundos que só investem em empresas com selo ESG, que não querem colocar dinheiro em qualquer empresa”, explica o planejador financeiro Maurício Vono. De acordo com a Associação Bras...