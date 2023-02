O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) abriu neste sábado (11) as inscrições para um processo seletivo para a contratação de 75 auditores, sendo 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência. São 61 vagas para médicos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, e outras 14 vagas para enfermeiros, com duração de 30 horas semanais. A remuneração é de e R$ 4.814,24.

Para se inscrever, é preciso preencher um formulário que está disponível no site do Ipasgo, até o dia 20 de fevereiro. Os pré-requisitos são ter diploma e experiência na área, além de seguir as condições do edital que já está no site. As áreas de especialidade dos médicos contratados também podem ser consultadas no edital.

O processo seletivo terá duas etapas, uma de análise curricular e a outra será a entrevista. Em caso de dúvida sobre a seleção ou qualquer outro detalhe, o candidato pode mandar e-mail para selecaoipasgo@gmail.com. O resultado da escolha vai ser divulgado no dia 4 de abril.

Validade

O processo seletivo vale por dois anos, contando a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE), e pode ser prorrogado por mais dois. Além das vagas disponíveis, outros candidatos podem ser convocados, durante esse período, caso seja de interesse da administração do Ipasgo.

Atribuições

Os auditores médicos terão a função de controlar, avaliar e revisar contas e faturas apresentadas pelos prestadores de serviços da rede credenciada; auditar serviços médicos, hospitalares, laboratoriais e ambulatoriais públicos ou privados. Também vão fazer análises autorizativa e operativa; avaliar relatórios gerenciais; atender aos usuários no processo de autorização e orientação quanto aos procedimentos solicitados. Outra tarefa dos selecionados é apreciar e emitir pareceres técnicos sobre procedimentos clínicos, faturas, diagnósticos e solicitações.

Já as funções dos auditores enfermeiros serão executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem; assistir ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde dos usuários do Ipasgo. Além disso, vão realizar auditoria analítica e operativa; atuar em equipes multidisciplinares, entre outras funções, como planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde.