Em 2023, o IPTU vai começar a ser pago três meses mais tarde em relação ao vencimento dos anos anteriores. A primeira parcela do tributo ou cota unificada com o ITU só vai ser cobrada em abril. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves, a mudança foi feita para que os goianienses pudessem equilibrar a situação financeira no início do ano.

“Com a aprovação da atualização do Código Tributário do Município, a Prefeitura de Goiânia organizou cenário financeiro para dar a oportunidade do goianiense quitar seu tributo logo em abril”, informou o secretário.

A prefeitura de Goiânia acrescenta que o imposto referente aos anos de 2023 até 2025 não terá reajuste, mas deve passar por uma correção inflacionária do período.

Pagamento

O boleto deve chegar nas casas dos goianienses nas primeiras semanas de abril e poderá ser dividido em 9 parcelas. Uma novidade nas formas de pagamento vai ser a quitação por meio de cartões de débito ou crédito. Na função crédito, o pagamento poderá ser parcelado em até 12 vezes, dependendo do limite disponível e juros da operadora do cartão.

O prefeito Rogério Cruz acredita que a modernização da forma de pagamento deve ajudar a diminuir o número de inadimplentes. “Poder contar com a modernização é ter a certeza de que o contribuinte terá meios para ficar adimplente”, afirmou Cruz.