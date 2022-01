Economia Itens da lista de materiais escolares têm variação de até 460% em lojas de Goiânia O Procon Goiás apontou que, individualmente, alguns itens registraram aumento médio anual de até 41,38%

Os responsáveis por crianças em idade escolar precisam redobrar a atenção na hora de comprar materiais para as aulas. Isso porque uma pesquisa do Procon Goiás apontou que o preço dos itens pode ter variação de até 460% nas papelarias de Goiânia. Segundo o órgão, o levantamento foi feito com 127 itens que fazem parte da lista de material escolar, pesquisados em 14 ...