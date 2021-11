Economia JBS confirma compra de produtora de salmão na Austrália O negócio concretiza a entrada do frigorífico no ramo da aquicultura

A JBS anunciou nesta quarta-feira (3) ter recebido a aprovação final do Tribunal Federal da Austrália para a compra da produtora de salmões australiana Huon Aquaculture. O negócio concretiza a entrada do frigorífico no ramo da aquicultura. Fundada em 1986 como uma empresa familiar e listada na Bolsa da Austrália em 2014, a Huon possui fazendas marítimas de salmõe...