Jornal El País encerra edição brasileira e pega equipe de surpresa

O jornal espanhol El País anunciou nesta terça-feira (14) o encerramento de suas operações no Brasil. Lançada em 2013, a versão brasileira do veículo não conseguiu alcançar a sustentabilidade econômica nestes oito anos de operação, "apesar de ter atingido grandes audiências e um número considerável de assinantes digitais", informou em comunicado no seu site. A equipe l...