O empresário goiano José Garrote assume a presidência do Conselho de Administração da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) na segunda-feira (8). Ele vai ocupar o cargo que hoje é preenchido pelo empresário Otávio Lage de Siqueira Filho. Garrote é dono do grupo goiano São Salvador Alimentos, conhecida, principalmente, pela marca SuperFrango.

A posse será realizada na noite de segunda-feira, no espaço Memoratto, em Goiânia. A expectativa é de que o governador Ronaldo Caiado (DEM) vá ao evento, que deve contar com palestra do economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale.

Garrote será presidente da Adial na gestão da 6ª Diretoria, de 2021 a 2024. Ele sucede Otávio Lage, que assumiu a presidência da associação em 2017 e cujo mandato deveria ser encerrado em 2020. A sua permanência no posto acabou se prolongado devido à pandemia da Covid-19, que dificultou a transição para um novo mandato. Com o avanço da vacinação, o grupo então decidiu fazer a troca no fim de 2021.