O Instituto Coca-Cola está com vagas abertas para cursos do programa de capacitação do Coletivo Online. Ao final do curso, os alunos recebem uma certificação que os permite se candidatarem em diversas vagas de empregos. Inscrições são feitas pelo site do Instituto, com vagas limitadas.

Após informar os dados, o interessado é direcionado para a página de cadastro. Para se candidatar, é preciso que os jovens possuam entre 16 e 25 anos e tenham renda familiar de até dois salários mínimos.

Os conteúdos das aulas são divididos em 11 videoaulas, com o seguinte conteúdo programático: elaboração de plano de vida, como se preparar para uma entrevista, como montar um currículo profissional, entre outros assuntos.

As aulas são ministradas por meio do WhatsApp e os participantes terão até quatro semanas para assistir tudo e cumprir os exercícios práticos. O formato permite que o jovem estude de onde estiver, usando apenas o celular e uma conexão de internet.

Ao final do curso, o candidato recebe uma certificação que permite que ele se candidate, por meio do programa, em diversas vagas de empregos do Instituto Coca-Cola. Dúvidas podem ser tiradas pelo número: (21) 99354-3793.

Coletivo Jovem

O Coletivo Jovem, realizado pelo Instituto Coca-Cola Brasil tem como objetivo inspirar jovens de 16 a 25 anos, moradores de comunidades urbanas de baixa renda, por meio da capacitação, desenvolvimento profissional e conexão com novas oportunidades de geração de renda.

Normalmente, o curso acontece presencialmente nas sedes e casas de ONGs parceiras do Instituto e as atividades são mediadas por educadores. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, as atividades presenciais foram suspensas e estão sendo realizadas remotamente.

