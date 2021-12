Economia Juro do rotativo do cartão de crédito é o maior desde 2017 Taxa subiu mais de 346% ao ano, de acordo com o balanço divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (28)

A taxa de juros do cartão de crédito rotativo subiu de 343,5%, em outubro, para 346,1% em novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (28). O índice é o maior desde agosto de 2017. O rotativo é uma linha de crédito oferecida aos clientes que não pagam o valor integral da fatura do seu cartão, e o débito restan...