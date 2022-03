Economia Juros do FCO serão reduzidos para empresas

Os encargos cobrados nos financiamentos pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) devem ser reduzidos para o setor empresarial. O Conselho Monetário Nacional (CNM) do Banco Central aprovou uma alteração na base de cálculo da taxa de juros do Fundo.A mudanças aumentam opções de contratação e reduzem encargos. A partir de agora, o empresariado terá dois tipos de ...