A Justiça Federal de Goiás está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de março e podem se candidatar estudantes de informática e administração. O edital com as instruções e o formulário de inscrição está disponível no site do órgão.

Um dos requisitos para classificação do candidato é o histórico escolar da instituição de ensino superior. Após efetivado, o estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogável, se for do interesse da Justiça. O estágio é para 20 h semanais com remuneração mensal de $ 900 e auxílio-transporte de R$ 6,50 por dia útil.

O candidato que tiver algum dado incorreto no formulário de inscrição, deverá encaminhar as informações para a correção por e-mail para semad.go@trf1.jus.br, no prazo de 48h. Esta verificação de dados será divulgada a partir do dia 4 de abril. A relação definitiva será divulgada do dia 12 de abril pelo site da Justiça Federal.