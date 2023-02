O Laboratório Teuto está oferecendo 90 vagas para o primeiro trimestre de 2023, com contratação imediata. As oportunidades são para as áreas produtivas, garantia da qualidade e setores administrativos, todas com qualificação para níveis médio, técnico e superior.

As vagas oferecidas pelo laboratório são para trabalhar na sede que fica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e em sistema de home office. De acordo com a empresa, serão oferecidas também vagas para Pessoas com Deficiência (PDC’s).

Os salários são compatíveis com o mercado e a empresa oferece benefícios como vale-alimentação, transporte coorporativo com acesso gratuito ao wi-fi e refeição no local.

Quem se interessar por uma das vagas, pode acessar o site do laboratório, onde consta todas as especificidades de cada vaga, e cadastrar o currículo por lá. É possível ainda encaminhar o currículo pelo e-mail: selecao@teuto.com.br, colocando a área de interesse no assunto.

