A Latam anunciou, neste domingo (9), que cancelou cerca de 1% de seus voos domésticos e internacionais -49 até o momento- programados para o mês de janeiro. A causa é o aumento de casos de Covid-19 e de influenza por todo o país.

Segundo comunicado, os clientes que tiveram o voo alterado podem remarcar a viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem, também sem multa.

O aumento de casos está afetando o cenário do transporte aéreo. Na sexta-feira (7), a Azul Linhas Aéreas já havia anunciado que o percentual de voos cancelados dobrou desde quinta (6). Em nota, a companhia disse que 10% do total de voos foram atingidos, o que equivale a 90 voos Passageiros da Latam que forem diagnosticados com Covid-19 podem remarcar uma vez a data do voo sem multa, mas pagando diferença tarifária, caso haja. O cliente poderá viajar a partir de 14 dias após o diagnóstico da doença ou certificando que não está mais na fase de contágio.

Devido ao aumento de infectados, a Gol emitiu uma nota, na quinta (6), afirmando que houve aumento de casos no quadro de funcionários, mas que nenhum voo tinha sido cancelado ou sofrido alteração. No entanto, afirma estar alerta.

A Gol diz ainda que 100% de seus funcionários estão imunizados e que "somente com a população amplamente imunizada será possível superar mais este desafio que a pandemia apresenta".

VOOS DA LATAM QUE FORAM IMPACTADOS

9 de janeiro

LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3392 (Porto Alegre-Congonhas), LA3123 (Congonhas-Florianópolis), LA3122 (Florianópolis-Congonhas), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos)

10 de janeiro

LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA8147 (Lisboa-Guarulhos), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3806 (Porto Alegre-Congonhas)

11 de janeiro

LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8114 (Guarulhos-Barcelona), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8180 (Nova York-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal), LA4652 (Natal-Guarulhos)

12 de janeiro

LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos)

13 de janeiro

LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos)

15 de janeiro

LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal)

16 de janeiro

LA4652 (Natal-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA4580 (Guarulhos-Natal)