Um leilão online realizado pela Caixa Econômica Federal em parceria com a Kronberg Leilões nesta segunda-feira (05), oferece 201 imóveis em diversos estados brasileiros, sendo 22 em Goiás. Ao todo, serão comercializados com descontos apartamentos, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais. Os lances já podem ser feitos por meio do site da Kronberg Leilões.

Os detalhes e as fotos de todos os imóveis, que podem ser adquiridos à vista, com a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, em alguns casos, com a opção de financiamento, podem ser vistos no site da Kronberg Leilões. O edital também pode ser consultado online.

No estado, além de Goiânia, há imóveis disponíveis nos municípios de Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Aloândia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Buriti Alegre, Cidade Ocidental, Ipameri, Itumbiara, Luziânia, Planaltina e Santo Antônio do Descoberto.

De acordo com o leiloeiro Helcio Kronberg, comprar imóveis em leilões da Caixa Econômica pode ser um bom negócio. “Vale a pena arrematar os imóveis de leilões da Caixa, pois normalmente são contratos antigos e esse valor serviu a época da contratação do fiduciante para a contratação, e por isso está defasado em relação ao real valor de mercado", explica.

Além de Goiás, também estão disponíveis imóveis nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Macapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

