Economia Litro da gasolina chega a R$ 7,48 e do etanol, a R$ 5,79, em postos de Goiânia Também chama atenção a grande variação entre os preços praticados nos revendedores, o que reforça a importância de pesquisar antes de abastecer o veículo

Os combustíveis continuam seguindo uma trajetória de alta em Goiânia. Ontem, o litro da gasolina já estava sendo vendido por até R$ 7,479 e o do etanol chegou a custar até R$ 5,799 na capital. Na semana passada, Goiânia voltou a figurar como a segunda capital com a gasolina mais cara do País, segundo a pesquisa semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Também chama a...