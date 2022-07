Economia Litro do leite já ultrapassa os R$ 8 no varejo Com a escassez de oferta, supermercados negociam mais para tentar segurar o preço e consumidor passa a pesquisar antes de comprar

O consumidor anda assustado com o preço do leite, que já chegou a ultrapassar os 8 reais em alguns pontos de venda do varejo e pode subir ainda mais. Isso porque algumas indústrias chegaram a anunciar que este já seria o valor praticado no atacado esta semana. O motivo para esta disparada nos preços seria a queda no volume de leite captado nas propriedades rurais do...