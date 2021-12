Economia Livraria Saraiva quer abrir nova loja em Goiás CEO da livraria diz estar à procura de espaço em Goiânia ou no interior, após unidade do Shopping Flamboyant ser fechada

Apesar de ter fechado as portas de sua unidade no Shopping Flamboyant, no último domingo, a Livraria Saraiva garante que pretende continuar com lojas no mercado goiano. Sobre notícias de que estaria vendendo a maior parte de suas operações físicas no Brasil, a rede informou que a loja do Shopping Passeio das Águas continua aberta e que já está à procura de um novo espaço e...