Economia Loja Extra Hiper da Avenida Portugal será convertida em Assaí Unidade que fica no Setor Marista, em Goiânia, será reformada e reinaugurada até o próximo ano. Colaboradores que quiserem permanecer trabalhando na unidade terão prioridade

A loja Extra Hiper que fica na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia, será convertida em uma unidade do Assaí atacadista. A mudança faz parte de um projeto que vai converter para a rede 70 lojas em todo país. A previsão é que a unidade de Goiânia reabra até 2023. A unidade na capital goiana, assim como todas as outras, deverá gerar 500 novos empregos direto...