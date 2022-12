O comércio lojista de Goiânia aposta na compra de presentes de última hora para garantir um crescimento das vendas neste Natal. De acordo com os lojistas, o movimento de clientes já aumentou esta semana, muito por conta do fim dos jogos da Copa do Mundo e da entrada da segunda parcela do 13º salário. Mas a grande expectativa é para hoje, quando milhares de consumidores são esperados no comércio de rua e shopping da capital.

Nesta quinta-feira (22), os principais pontos comerciais da cidade, como a Região da 44 e Campinas, já registraram um movimento maior de veículos e pedestres. O presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Lauro Naves, lembra que a expectativa é que cerca de 800 mil pessoas passem pela região nestas duas últimas semanas do ano, o que resulta numa estimativa de R$ 500 milhões em vendas.

“As vendas agora são mais varejo e atacarejo, mas com um tíquete médio de cerca de R$ 500, maior que nos meses comuns, quando o tíquete de varejo é de R$ 200”, explica Lauro. Segundo ele, as mudanças no trânsito da região também ajudaram a agilizar o fluxo de veículos, reduzindo os engarrafamentos. “Agora, é possível entrar e sair mais rápido, num período em que também é grande o movimento de carros deixando e buscando passageiros no Terminal Rodoviário”, destaca.

O comércio de rua e shoppings funcionará com horário prolongado de atendimento hoje, praticamente enquanto houver demanda de clientes. As lojas de rua já estão funcionando até 20 horas e, no sábado, quando é esperado um bom movimento para o dia todo, devem atender até 18 ou 19 horas. “Não adianta. Deixar as compras para última hora já se tornou um hábito do consumidor e o lojista não quer perder estas vendas”, destaca o presidente do Sindilojas Goiás, Cristiano Caixeta.

Ele acredita que os jogos da Copa do Mundo e até as manifestações políticas no País levaram muitos consumidores a adiarem as compras este ano. Para fortalecer o comércio lojista e estimular as vendas, esta semana o Sindilojas-GO realizou a Caravana SindiNatal Abrace e Presenteie, que percorreu muitos pontos comerciais da cidade. A expectativa é de um crescimento de até 8% nas vendas em relação ao Natal de 2021.

Shoppings

Os lojistas de shoppings também estão confiantes no desempenho das vendas nestes últimos dias que antecedem o Natal. As vendas nos shoppings devem ter um crescimento nominal de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com uma estimativa divulgada esta semana pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

O gerente de Marketing da Associação de Lojistas do Flamboyant Shopping (Aslof), João Grego, conta que já houve um incremento significativo das vendas desde a última terça-feira, com a chegada da segunda parcela do 13º e o fim da ressaca da Copa do Mundo, que teria impactado muito o comércio. Segundo ele, o incremento médio foi de 100% em relação à primeira semana de dezembro e 50% sobre a semana passada.

João Grego dá o exemplo de uma loja, que teve seu faturamento diário elevado de R$ 18 mil de segunda à quinta da semana passada para R$ 25 mil esta semana. Hoje, o shopping funciona com horário prolongado, até 23 horas e, no sábado, fica aberto até 18 horas. A estimativa é vender entre 18% e 20% mais que no Natal de 2021. “Ainda teremos muitas compras de última hora no sábado”, prevê o gerente da Aslof.

A estimativa é que, nesta semana que antecede o Natal, cerca de 140 mil pessoas passem diariamente pelo Araguaia Shopping, que divide espaço com o Terminal Rodoviário de Goiânia. A gerente de Marketing do shopping, Marina Marquez, acredita que o grande destaque serão as lojas de artigos esportivos, como Nike, Adidas e Fila, além das lojas de calçados de grandes redes varejistas. A estimativa é de um incremento de 20% nas vendas este ano. “O Terminal está bem cheio neste primeiro Natal após dois anos de restrições da pandemia. Voltamos ao Natal tradicional, em relação ao fluxo de pessoas e de vendas”, acredita Marina.

Bernardo Sayão faz promoção para o Natal

Os lojistas da avenida Bernardo Sayão resolveram antecipar os descontos de fim de ano para esta semana do Natal. O presidente da Associação Comercial e Industrial da Bernardo Sayão e Região (ACIBS), Cairo Myron Ramos, conta que o objetivo é fazer uma baixa de estoques, com descontos que vão de 20% a 70% até o fim do ano. “Hoje (22), o movimento já aumentou bastante e a grande expectativa é para esta sexta-feira”, avisa o empresário.

De acordo com ele, as vendas em dezembro já registraram um crescimento de 30% em relação aos meses anteriores. Mesmo com esta promoção de agora, a região já anunciou que fará outra liquidação a partir do dia 10 de janeiro para turbinar as vendas.

Cairo informa que o horário de atendimento das lojas, que tem ido até 18 horas diariamente neste mês de dezembro, ainda pode ser estendido hoje, de acordo com a demanda do movimento.