Economia Lojistas se reúnem com vereadores para discutir Código Tributário de Goiânia Empresários apresentaram proposta de lei em reunião no Sindilojas-GO com objetivo de mudar cobranças de impostos na capital; texto deve ser apresentado também para o prefeito Rogério Cruz

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) sediou na tarde desta segunda-feira (21) uma reunião entre entidades empresariais com vereadores para discutir proposta para mudança no Código Tributário de Goiânia, que foi sancionado em setembro do ano passado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). A iniciativa é do recém-criado Movimento Desenvolvimentista, q...