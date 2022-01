Economia Lojistas tendem a efetivar menos temporários este ano Queda nas efetivações tem relação direta com a frustração nas expectativas de vendas do setor; insatisfação com mão de obra também pesa

O desempenho das vendas abaixo do esperado em dezembro e neste mês de janeiro e o fato de muitos trabalhadores não terem correspondido às expectativas no exercício de suas funções levaram empresas a reduzir a efetivação de temporários contratados no último fim de ano. Entidades nacionais e regionais divergem sobre o porcentual de temporários efetivados neste início d...