Uma aposta de Santo Antônio do Descoberto, na região do Entorno do Distrito Federal, levou o prêmio da Lotofácil. O ganhador foi o único a acertar 15 números sorteados e vai receber R$ 1,5 milhão.

O sorteio do concurso 2754 aconteceu na noite de sábado (4). As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 08 – 09 – 10 –13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25

O jogo milionário foi registrado na Agência Lotérica Sorte Mania, localizada no Centro. O ganhador fez uma aposta simples de 15 números com a teimosinha (entenda no final do texto).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 315 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1,5 mil cada. Entre as apostas premiadas, 17 são de Goiás (veja as cidades abaixo).

Aparecida de Goiânia (3 apostas)

Caiapônia

Formosa

Goiânia (5 apostas)

Goianira

Itumbiara

Jataí

Posse

Rio Verde

Serranópolis

Trindade

Como jogar

Os apostadores precisam marcar entre 15 e 20 números, dentre as 25 dezenas disponíveis na cartela. As apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números são premiadas.

Os participantes ainda podem optar pela Surpresinha, que é deixar o sistema escolher os números aleatoriamente. Outra opção é a Teimosinha, que consiste em concorrer com a mesma aposta em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

O valor do jogo varia conforme o número a quantidade de números escolhidos. A aposta mais simples custa R$ 2,5. A Lotofácil possui sorteios de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).