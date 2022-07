A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (4) o concurso 2563 da Lotofácil. As dezenas sorteadas foram:

03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer sua aposta em até uma hora antes do sorteio (19h em Brasília) através das lotéricas ou no site da Caixa. São 25 números disponíveis e as apostas devem ser feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas.

Quanto custa?

O valor mínimo de jogo é de R$ 2,50, já a mais cara pode chegar até R$ 38,7 mil. Há também a modalidade "Surpresinha", na qual o sistema escolhe os números para você.

Quais as chances de ganhar?

Com a aposta mínima (15 dezenas) a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com uma dezena a mais (R$ 40 cada jogo), a propabilidade passa a ser uma em pouco mais de 204 mil.

São premiados também pessoas que acertem 14, 13, 12, e 11 números. Caso o apostador jogue com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio mínimo (R$ 5) é de uma em 11.

