Em Goiás, quatro apostas da Lotofácil ganharam prêmios de R$ 2,2 milhões cada neste sábado (10). As apostas foram feitas em Anápolis, Goiânia, Mineiros e Valparaíso de Goiás. Em Anápolis e na capital foram bolões com 18 números e as outras duas apostas simples com 16 e 15 números marcados.

A Lotofácil da independência rendeu 79 prêmios no Brasil e São Paulo foi o estado com maior número de apostas vencedoras: 15. Do total das vencedoras, seis foram feitas pela internet. Veja as dezenas premiadas (na ordem em que foram sorteadas): 24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03. Os prêmios podem ser retirados em agências da Caixa Econômica Federal.

Como apostar?

O apostador precisa marcar entre 15 e 20 números, dos 25 que estão disponíveis na cartela. Ele também pode permitir que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha no caixa das agências lotéricas. As apostas podem ser feitas pela internet, no portal Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou nas lotéricas de todo o país. No portal e no aplicativo, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar cadastro.

Leia também:

Concurso 2518 da Mega-Sena paga R$ 70 milhões; veja os números