Das quatro apostas goianas que foram vitoriosas na Lotofácil da Independência, duas ainda não resgataram seus prêmios: os ganhadores de Mineiros e Valparaíso de Goiás. As apostas premiadas de Goiânia e Anápolis, que conseguiram o prêmio milionário com bolões, já começaram a resgatar o dinheiro. O sorteio foi realizado no último sábado (10). As informações são da Caixa Econômica Federal.

Das 35 cotas anapolinas, 15 já resgataram o dinheiro e, em Goiânia, 16 ganhadores do bolão de 20 cotas, também foram buscar o prêmio milionário de R$ 2.248.149,05. Em Anápolis, os ganhadores vão receber pouco mais de R$ 64 mil e, em Goiânia, R$ 112 mil cada.

Em Mineiros e Valparaíso de Goiás as apostas foram únicas, sendo uma com 16 números marcados e outra com 15, respectivamente. Até às 16h52 desta terça-feira (13) os sortudos ainda não foram pegar o dinheiro.

No Brasil, 79 cartelas acertaram os 15 números sorteados e vão receber R$ 2.248.149,05.

Como apostar?

O apostador precisa marcar entre 15 e 20 números, dos 25 que estão disponíveis na cartela. Ele também pode permitir que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha no caixa das agências lotéricas. As apostas podem ser feitas pela internet, no portal Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou nas lotéricas de todo o país. No portal e no aplicativo, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar cadastro.

