A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (8) os concursos de números 5892 da Quina, o 2336 da Lotomania e o 2567 da Lotofácil.

O prêmio principal da Quina é de R$ 731.144, 96; A Lotomania com R$ 5.748.055,59 e a Lotofácil R$ 1.500.000,00.

Confira os números desta sexta-feira (8):

- Quina: 07 – 21 – 54 – 75 – 78

- Lotomania: 02 – 04 – 13 – 16 – 22 – 31 – 33 – 37 – 38 – 42 – 47 – 61 – 62 – 63 – 70 – 72 – 81 – 86 – 94 – 95

- Lotofácil: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 24

Quina

Como participar do próximo sorteio?

O interessado pode escolher de cinco a 15 números entre o 1 e 80. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio (19h no horário de Brasília).

Quanto custa cada aposta?

Cada aposta custa, no mínimo, R$ 2. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço sobe para R$ 12.

Quais as chances de ganhar?

Para uma aposta simples, com apenas cinco dezenas, no valor de R$ 2, as chances de ganhar o prêmio principal é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa. Já com 15 dezenas, em um jogo de mais de R$ 6 mil, a probabilidade de acerto é de 1 em 8.005.

Lotofácil

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer sua aposta em até uma hora antes do sorteio (19h em Brasília) através das lotéricas ou no site da Caixa. São 25 números disponíveis e as apostas devem ser feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas.

Quanto custa?

O valor mínimo de jogo é de R$ 2,50, já a mais cara pode chegar até R$ 38,7 mil. Há também a modalidade "Surpresinha", na qual o sistema escolhe os números para você.

Quais as chances de ganhar?

Com a aposta mínima (15 dezenas) a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com uma dezena a mais (R$ 40 cada jogo), a propabilidade passa a ser uma em pouco mais de 204 mil.

Lotomania

Como participar do próximo sorteio da Lotomania?

Basta escolher 50 números para concorrer a prêmios com 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. A opção de não marcar nenhum permite que o sistema escolha todos os números por você. As apostas devem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) através das lotéricas ou no site da Caixa.

Quanto custa?

Uma aposta única da Lotomania (50 números) custa R$ 1,50.

Quais as chances de ser um vencedor?

A probabilidade de acertar os 20 números da premiação principal é de 1 em 11.372.635. Já para acertar 15 números é de 1 em 112.

