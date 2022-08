A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (11), cinco loterias: os concursos 5921 da Quina; o 2596 da Lotofácil; o 2403 da Dupla Sena; o 1820 da Timemania e o 641 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo.

Lotofácil

Com previsão de distribuição de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil apresentou os seguintes números: 02-05-06-09-11-12-13-14-15-16-17-19-20-24-25.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Timemania apresentou o seguinte resultado: 06-12-39-42-49-50-65. O time do coração é o Fortaleza, do Ceará.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 641 mil, a Quina teve os seguintes números sorteados: 07-30-34-42-69.

Dupla Sena

Com prêmio previsto é de R$ 2,5 milhões, a Dupla Sena teve os seguintes números sorteados:

1º sorteio: 17-19-32-44-45-47;

2º sorteio: 19-23-24-27-29-35.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03-07-09-12-15-25-30. O mês da sorte é Junho.

Leia também:

- Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,22 nas refinarias

- Fecomércio apresenta cenário positivo no Dia dos Pais e pode ser destaque nacional

- Aparecida de Goiânia oferece 120 vagas em consultoria gratuita para pequenos negócios