Economia Magalu devolverá dinheiro para quem comprar livros de autores negros; veja lista "O objetivo da ação é dar visibilidade à vasta produção de autores negros nacionais", disse, em nota, Ana Luiza Herzog

O Magazine Luiza dará 100% de cashback —retorno integral do dinheiro gasto na compra— para aqueles que adquirem livros de autores negros no Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado (20), no aplicativo da rede varejista. Mais de 50 títulos foram selecionados pela Magalu para a ação, incluindo "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, obra premiada com o Prêm...