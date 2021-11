Economia Maior demanda por pequi eleva extração em Goiás

Vale lembrar que o pequizeiro é uma planta protegida por lei e que não pode ser arrancada. Com a safra atual no início, ainda é difícil prever como será o desempenho da extração este ano em Goiás, que depende muito do desempenho do clima em alguns momentos. Para o superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia, a aceleração da extração nos últi...