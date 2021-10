Economia Maioria das empresas ainda não se recuperou da crise em Goiás Pesquisa da Acieg aponta que dificuldade de acesso ao crédito é um dos principais gargalos

De acordo com levantamento da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), 58,2% de 90 empresas goianas ainda não conseguiram voltar ao patamar de antes da pandemia da Covid-19. Um dos maiores gargalos está no acesso ao crédito. Empresários se queixam que, quando conseguem acesso a algum, é de forma restrita. A pesquisa foi divulgada ontem...