Mais de 13 mil candidatos são esperados para o último dia de provas do concurso da Prefeitura

São esperados 13.236 mil candidatos para o quinto e último dia de provas do concurso da Prefeitura de Goiânia, neste domingo (26). As vagas concorridas nessa etapa são para médico e especialista na área da saúde. As provas serão aplicadas nos prédios da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Goiás). Os portões serão ...